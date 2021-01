Dschungel-​​Lydia will sich Dr. Bob im Halbfinale krallen

Aufatmen bei den Dschungel-Promis Lydia (30) und Lars (30): Sie haben sich nach drei Tagen auf engstem Raum im Tiny House das Ticket für das Halbfinale der «Dschungelshow» gesichert. Während der ehemalige «Prince Charming»-Sieger beim zwischenzeitlichen Publikumsranking stets auf Platz eins rangierte, lieferten sich Lydia und Bea (63) ein beinhartes Kopf-an-Kopf-Rennen.

Die kettenrauchende Schauspielerin hielt während der letzten 72 Stunden ihre Mitstreiter nicht nur mit Schimpftiraden und Ausbrüchen auf Trab, sondern pöbelte sich auch in kürzester Zeit in die Herzen des Trash-Publikums. Eigentlich die besten Voraussetzungen für den Einzug ins Dschungelcamp 2022, doch auf der letzten Etappe setzte sich dann doch Wrestlerin Lydia durch. Eine Wendung, die auch die Twitter-Community überraschte.

Wäre es eine faire Welt - müsste Bea ohne Widerspruch direkt nach Australien fliehen zu lassen. #IBES — Timeline Simulator (@TLSimulator) January 21, 2021

Stromschlag für Dschungel-Flirtmeisterin

Für das blonde Kraftpaket hingegen könnte es nach dieser Entscheidung nicht besser laufen. Für sie ist klar, dass an diesem Tag «die Liebe» gewonnen hat. Nun kommt sie ihrem angebeteten Dr. Bob wieder ein Stückchen näher. Seit sie nämlich in den TV-Dschungel gezogen ist, hat sie nur Augen für den Urwald-Mediziner und würde am liebsten als Arzt-Gattin das «Goldene Ticket» für Australien ergattern.

Auch Stromschläge wie in ihrer vorerst letzten Dschungelprüfung konnten sie davon nicht abhalten. I«ch freu mich nicht nur, dass ich weiter bin, sondern auch, dass ich meine große Liebe wiedersehen kann», so die Entertainerin über ihre Pläne für das Halbfinale.

(L'essentiel/red)