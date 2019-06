Verrät Poster Details zu «Stranger Things»?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Genau einen Monat vor dem Release der neuen Folgen hat Netflix nun auch ein Poster, das ganz im trashigen 80er-Jahre-Stil gehalten ist, veröffentlicht. Unter dem Slogan «Ein Sommer kann alles verändern» sind sämtliche Protagonisten sowie einige Schauplätze und natürlich der Demogorgon zu sehen.

Die neu eröffnete «Starcourt Mall» in Hawkins dürfte in Staffel 3 einer der Hauptschauplätze sein. Wie in einem Trailer schon verraten wurde, arbeitet Steve (Joe Keery) dort gemeinsam mit dem neuen Charakter Robin (Maya Hawke) im Eissalon «Scoops Ahoi».

An den beiden unteren Ecken des Posters sind links Bösewicht Billy (Dacre Montgomery) vor einer gruseligen Fabrik und rechts ein furchteinflößender Typ mit Maschinengewehr vor einem Vergnügungspark zu sehen. Der Boden ist übersäht mit toten Ratten. Es kommt also wieder eine absolut nervenaufreibende Staffel auf alle Fans von «Stranger Things» zu.

(L'essentiel)