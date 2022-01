Nummer in Film führt zu Telefonsex-​​Hotline

Bereits in der Netflix-Serie «Squid Game» hatte eine Telefonnummer für Aufsehen gesorgt. Ein Südkoreaner erlebte Telefonterror, weil im Serien-Hit per Zufall seine Nummer auf einer Visitenkarte gezeigt worden war. Die eigentlich fiktive Nummer existierte wirklich und gehörte einer realen Person. Nun wiederholt sich die Geschichte in ähnlicher Form beim neuen Netflix-Film «Don’t Look Up».

Hotline für «Seelenfrieden»

Zumindest hat der lustige Zufall dieses Mal für niemanden negative Folgen. Die Geschichte begann am 31. Dezember, als ein neugieriger Twitter-Nutzer jene Telefonnummer wählte, die Leonardo DiCaprios Charakter Dr. Mindy im Film bewirbt. In «Don’t Look Up» spielt DiCaprio einen Astronomen, der die Bevölkerung Amerikas auf der Hotline über sämtliche Fragen zum bevorstehenden Weltuntergang aufklären soll. Für den eigenen «Seelenfrieden» (englisch «peace of mind») solle man die Kometen-Nummer 1-800-532-4500 wählen.

Der Twitter-Nutzer staunte folglich, als sich die Nummer in Realität als eine Sex-Hotline entpuppte: «Bin ich der Einzige, der die Hotline angerufen hat und auf einen Telefonsexdienst gestoßen ist?», fragte der Nutzer die Internet-Gemeinschaft. Und mehrere andere sowie die Zeitung «New York Post» wiederholten das Experiment und landeten an derselben Stelle.

Telefonsex als Mittel gegen Klimagefahr?

«Willkommen bei der heißesten Hotline Amerikas, sexy Frauen warten darauf, mit Ihnen zu sprechen», begrüsst die Anrufer eine weibliche Stimme auf der vermeintlichen Kometen-Hotline. Die «New York Post» wollte daraufhin wissen, ob der Regisseur des Films der Meinung ist, dass «Telefonsex ein Mittel gegen die Klimagefahr sein könnte» – doch die Agenten des Regisseurs Adam McKay blieben die Antwort bisher schuldig.

(L'essentiel/Reto Bollmann)