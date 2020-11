So viel verdienst du als «Love Island»-​​Kandidat

Für 2021 sind gleich zwei Staffeln der Kuppelshow «Love Island» geplant: Eine ist im Frühjahr geplant, die andere im Herbst. Kein Wunder also, dass sich der Sender schon jetzt auf die Suche nach potenziellen Kandidaten macht.

Doch wie viel verdient man eigentlich als Teilnehmer? Wie die Bild berichtet, erhält jeder Mitwirkende eine Grundvergütung von 1000 Euro. Für jede angefangene Woche gibt es zusätzlich 250 Euro. In drei Wochen kann man also maximal 1750 Euro verdienen. Das Pärchen, das am Ende die Show gewinnt, bekommt 50.000 Euro obendrauf.

Was allerdings weniger prickelnd klingt: Jeder Kandidat, der während seiner Teilnahme auf Instagram Werbung für Produkte macht, muss 30 Prozent der Nettoeinnahmen an RTL2 abgeben.

(L'essentiel/red)