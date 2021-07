Gottschalks neue Sendung ist gefloppt

Einmal noch seinen 18. Geburtstag feiern, oder zumindest in den Erinnerungen an diesen Tag schwelgen. So lautete das Konzept der Sendung, «Gottschalk feiert: Nochmal 18!». Es sollte eine unterhaltsame Zeitreise mit persönlichen Geschichten und Nostalgie-Effekt werden. Doch es stellte sich als Quoten-Flop heraus. In der ersten Sendung schafften sie gerade noch 820.000 Zuseher, ab der zweiten waren es nur noch die Hälfte.

Laut «Bild» wurde die vorletzte Folge der «SWR»-Show vor der Sommerpause aufgezeichnet. Danach teilte man dem Team mit, dass diese auch die letzte gewesen sein wird. Ein Mitarbeiter soll dabei gesagt haben: «Die Show war einfach ein Flop. Vom Moderator bis zur Produktion war niemand richtig bei der Sache. Das merkt der Zuschauer.»

Nun möchte man die Sendung schnell hinter sich bringen und aus dem Programm nehmen. Fünf neue Folgen wurden bereits gedreht. Diese werden ab dem 4. August jeden Mittwoch um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Zuvor bekam Gottschalk den sendestärksten Tag, nämlich den Freitag und das einmal im Monat. «SWR»-Sprecher Felix Oser sagte zur «Bild»: «Mit der Produktion der achten Folge ist diese Staffel abgeschlossen. Ob die großartige Zusammenarbeit mit Thomas Gottschalk fortgesetzt wird, das wird unabhängig entschieden.»

(L'essentiel/rap)