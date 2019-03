Der Trailer zur allerletzten Staffel ist da

Artikel per Mail weiterempfehlen

Also eigentlich erfährst du im am Dienstagabend releasten, knapp zweiminütigen Trailer zur finalen achten Staffel von «Game of Thrones» nicht mehr, als du eh schon weißt:

Es kommt zur alles entscheidenden Schlacht zwischen den wenigen Lebenden um Jon Snow (Kit Harington), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), den Starks, den Lannisters sowie den Greyjoys und der stetig wachsenden Armee der untoten White Walkers, angeführt vom Night King (Vladimír Furdík).

Die wichtigsten Fragen bleiben offen

Trotzdem prescht die Gänsehaut bei diesen neuen Szenen schneller über deinen Körper als die Greyscale-Schuppen über Jorah Mormonts (Iain Glen) Haut.

Die beiden wichtigsten Fragen bleiben dabei natürlich offen: Wer gewinnt die wichtigste Schlacht von Westeros und wer sitzt am Ende von «Game of Thrones» auf dem Thron der Seven Kingdoms? Ab dem 14. April gibts die Antworten.

(L'essentiel/shy)