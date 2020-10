Fällt das Dschungelcamp doch aus?

Eigentlich hieß es, dass die beliebte TV-Show «Ich bin ein Star, holt mich hier raus» trotz Corona-Pandemie nächstes Jahr stattfinden wird. Allerdings nicht wie geplant in Australien, sondern in einem Schloss in Wales. Einige Kandidaten, darunter Lucas Cordalis und Claudia Effenberg, sollen bereits zugesagt haben.

Doch dann behauptete die Bild, dass die Sendung komplett abgesagt wird. Grund dafür seien die steigenden Infektionszahlen. Ein Schock für viele Fans: «Was mache ich denn dann im Januar?», schrieb unter anderem ein besorgter Zuschauer auf Twitter. Zum Glück ist an den Gerüchten nichts dran, RTL gab nämlich kurze Zeit später Entwarnung.

«Liebe Kakerlakenfreunde, der Dschungel ist nicht abgesagt, es wird auch 2021 eine Dschungelshow stattfinden. Die aktuelle Coronalage zwingt uns tagtäglich am Konzept zu arbeiten, um das für alle Beteiligten sicher hinzubekommen», erklärte RTL-Chef Jörg Graf in einem Statement. Sonja Zietlow (52) und Daniel Hartwich werden die Show wieder moderieren.

(L'essentiel/red)