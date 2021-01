Claudia will Affäre mit Claude aus Luxemburg

In «Claudias House of Love» ist Halbzeit für Claudia Obert, ihre Männer und den Zuschauer. Vier Folgen der Sendung sind geschafft, vier weitere «Mutproben» kommen auf Liebhaber des gepflegten Trashs noch zu. Und unter ebendiesem Motto stand auch die Love-Challenge der letzten Folge. Bei verschiedenen Prüfungen mussten die Kandidaten ihr Engagement für die Champagner-Lady beweisen.

«Weichgekuschelte Lutscher kommen hier nicht weiter», so die Luxus-Dame. Und Claudias House of Love wäre nicht Claudias House of Love, würde die Challenge nicht in einem entsprechenden Setting stattfinden. So durften (oder mussten) die Männer sich über einen Buzzer – nein, einen gehäkelten Penis mit Tröte – Mutproben wie «Heiliger Bimbam», «Ab in die Falle» oder «Au Backe» erkämpfen. Es wurde ausgepeitscht, mit dem besockten Geschlechtsteil gewedelt, sich in Mausefallen geworfen und Zehen geleckt. «Ich hab gemerkt, dass ich keinen Schmerz verspüre», kommentierte Kandidat Kai nur zu passend.

« Claude wird immer interessanter »

Unter den Challenge-Gewinnern war es schließlich Italiener Toni, der ein «von Anfang bis Ende ein fantastisches Date» mit Claudia ergatterte. Sie fühlte sich bei ihm plötzlich «kribbelig», hatte «Herzklopfen und Schmetterlinge» und erlag so sehr seiner Charme-Offensive, dass es sie nicht mal mehr am Boden hielt. («Oh mein Gott, ich bin jetzt so erregt, ich muss aufstehen»). Auch wenn es zunächst nicht danach klingt, war das Rendez-vous mit Toni das bisher erste, bei dem tatsächlich auch über ernste und privatere Themen gesprochen wurde. Es geschehen Zeichen und Wunder!

Seither schwebt Toni in siebtem Himmel und ist sicher, Claudias Auserwählter zu werden – mehr noch: Ihr Ehemann will er sogar sein. Hier könnte ihm allerdings der gebürtige Luxemburger Claude noch in die Parade fahren. Gewohnt charmant schnappte der sich nämlich Claudia zum Einzelgespräch und lichtete sie so professionell es mit einem Smartphone nur möglich ist, für eine «coole Kampagne» ab. «Claude wird immer interessanter und spannender», fühlte die 50-Jährige sich geschmeichelt. Also warum nur einen Mann nehmen, wenn man auch zwei haben könnte? Claudia hatte da einen pragmatischen Vorschlag für das Problem: Während Toni ihr Ehemann werden könne, dürfte Claude zumindest ihr Liebhaber sein. «Ich bin da auch ganz easy, selbst wenn ihr was miteinander habt», lautete ihr frivoles Angebot.

Überhaupt nicht überzeugen konnte Mitstreiter Didi. Schon die Männer des Hauses bescheinigten ihm Teilnahmslosigkeit und mangelndes Engagement. Da half auch sein züngelnder Einsatz an Claudias Zehen nichts. «Didi ist überhaupt nicht witzig», urteilte die anspruchsvolle Unternehmerin und warf ihn bei der Entscheidung raus. Für die verbleibenden Männer geht es kommenden Donnerstag weiter in Claudias Liebesvilla.

(mei/L'essentiel)