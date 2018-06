Thomas Hayo hört bei Heidi Klum auf

Aus und vorbei: Nach acht Jahren an der Seite von Model-Mama Heidi Klum (44) beendet Thomas Hayo sein Engagement bei «Germany's next Topmodel». Auf Instagram verkündet der 49-Jährige in einem langen Posting: «Die letzten acht Jahre mit meiner GNTM-Familie. Was für eine atemberaubende Reise das war! So viele coole junge Frauen, die ich auf ihrem Weg zu sich selbst und bei ihrer Karriere ein kleines Stück begleiten durfte.»

Zudem bedankt sich Hayo bei seinen Jury-Kollegen Heidi Klum und Designer Michael Michalsky (51) sowie bei den Fans der Castingshow. «Bei aller Freude über die vergangenen Jahre habe ich allerdings auch gemerkt, dass es jetzt für mich an der Zeit ist, erst einmal eine GNTM-Pause einzulegen und neue Wege zu gehen. Die Produktion nimmt immer einen großen Anteil meines Jahres in Anspruch, so dass sich bei mir alles immer mehr um GNTM drehte», so Hayo weiter.

Er möchte sich nun anderen Dingen widmen, die er in den letzten Jahren stark vernachlässigt habe – «mein New Yorker Leben, meine dortigen Freunde und viele Projekte, die mir am Herzen liegen, sowohl für meine Werbekunden als auch in Sachen neue Abenteuer im TV-Bereich.» Zum Schluss klärt der Ex-Juror auf, dass er der GNTM-Familie stark verbunden bleiben werde, in welcher Rolle und wann, werde sich erst mit der Zeit ergeben.

(L'essentiel/dpa/20min)