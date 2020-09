Zuschauer fordern Absetzung vom Sommerhaus

So schlimm war es bei «Sommerhaus der Stars» noch nie! Kandidatin Eva Benetatou wird von ihren Mitbewohnern permanent angefeindet – auf übelste Weise. So bezeichnete die ehemalige «DSDS»-Zicke Annemarie Eilfeld die Ex-«Bachelor»-Kandidatin als «Parasit». Und Youtuberin Lisha bemerkte: «Eva hätte auch so eine Nase, die man gut brechen kann.»

Viele Zuschauer finden, dass RTL damit eine Grenze überschreitet und fordern nun die Absetzung der TV-Show. Auf Twitter machen sie ihrem Ärger Luft. «Absetzen und die Gruppe mit Fachkräften das Ganze nachbearbeiten lassen! Mobbing - z.B. sich stark in der Gruppe fühlen, in dem man jemand gemeinsam psychisch fertigmacht - tut keinem gut - weder den Opfern noch den Täter*innen. Solche Erfahrungen sind nachhaltig», schreibt etwa ein Twitter-User.

Ein anderer meint: «Zeigt den Anrej Mangold keiner an? Das ist ja Mobbing vom Allerfeinsten. Überkritisch. Ausschließen. Rufmord. Was sagt die Polizei dazu?»

#Sommerhaus Absetzen und die Gruppe mit Fachkräften das Ganze nachbearbeiten lassen! Mobbing - z.B. sich stark in der Gruppe fühlen, in dem man jemand gemeinsam psychisch fertigmacht - tut keinem gut - weder den Opfern noch den Täter*innen.Solche Erfahrungen sind nachhaltig. — U.D. (@UD22546405) September 28, 2020

Was sagt RTL dazu?

RTL verteidigt seine Sendung trotzdem weiterhin. «Wir ordnen alle Sachverhalte im Kontext ein», erklärte der Sender im Interview mit watson. «Hätten wir solche Szenen nicht gezeigt, dann wären die Geschichten und die Reaktionen der Promis im weiteren Verlauf nicht nachvollziehbar», heißt es weiter.

Dass die Streitereien im Sommerhaus so ausarten, wundert sie nicht. Die Promi-Paare werden schließlich auf eine harte Probe gestellt. «Wir verzichten bewusst auf Schönfärberei und zeigen, was tatsächlich geschehen kann, wenn Menschen in Konflikt geraten», so RTL. Die Zuschauer müsse man hier auch nicht belehren: «Da wird schnell klar, dass Protagonisten mitunter kaum als Identifikationsfigur oder gar als Vorbild taugen.»

Zeigt den Anrej Mangold keiner an? Das ist ja Mobbing vom Allerfeinsten. Überkritisch. Ausschließen. Rufmord. Was sagt die Polizei dazu? Das ist ja förmlich Krieg im #sommerhaus und sollte auch für #RTL Verantwortliche Konsequenzen haben. Das ist ja Missbrauch. — Bierologe Scharite (@Bierologe_) September 27, 2020

Die nächste Folge #Sommerhaus ist vorgesichtet und ich würde es begrüßen, wenn Lehrkräfte und Eltern sowas den Kindern als Anschauungsmaterial zeigen würden. So funktioniert MOBBING.

Es ist so widerlich. Und ganz egal, wie es geschnitten wird, es fallen Ausdrücke,

1/2 — ???? Tante Horst aka mighty Nightingale ???????? (@FrauPerla) September 28, 2020

#RTL

Hoffentlich verlieren die alle ihre Werbepartner. Was im #Sommerhaus abgeht ist #Mobbing auf dem aller höchsten niveau.

Und ständig das Wort Behindert als Schimpfwort benutzen, geht's noch.

Die die mit der Gosse tanzt #Lisha#schlauchbootlisha #AndrejMangold pic.twitter.com/65GCqtLpsA — Taha (@Taha66761797) September 27, 2020

