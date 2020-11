Kult-​​Talkmaster O'Brien beendet TV-​​Karriere

Nach 28 Jahren im Fernsehgeschäft wirft Kult-Talker Conan O'Brien (57) im kommenden Jahr das Handtuch. Zumindest, was seine Karriere als Late-Night-Moderator betrifft. Denn O'Briens Produzenten Warner Media und der Sender TBS nehmen seine langjährige «Conan»-Show aus dem Programm.

Gänzlich von der Bildfläche wird der wortgewandte Entertainer, der seit 1993 in verschiedenen Shows zu sehen war, aber trotzdem nicht. Anstatt bei einem anderen TV-Sender anzuheuern, hat O'Brien laut dem Branchen-Blatt Variety beim US-Streamingdienst HBO Max einen lukrativen Vertrag unterschrieben. Der Video-on-Demand-Anbieter, der eine wöchentliche Varieté-Sendung mit dem Comedy-Talent plant, war erst im Mai 2020 gestartet und erhofft sich mit diesem Neuzugang weitere Abonnenten. Einen konkreten Ausstrahlungstermin gibt es aber noch nicht.

Seinen Wechsel vom linearen Fernsehen in die Streaming-Branche kommentierte O'Brien wie gewohnt mit einem frechen Spruch auf den Lippen. Als neuer Moderator freue er sich ganz besonders über sein kostenloses HBO-Max-Abo. Außerdem will er mit seiner Entscheidung dem Rat von Showmaster-Legende Johnny Carson (†) gefolgt sein: «Geh so bald wie möglich zu einer Streaming-Plattform», soll ihm der verstorbene Entertainer bereits 1993 mit auf dem Weg gegeben haben.

(L'essentiel/red)