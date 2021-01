Otto könnte einer von Heidis Gastjuroren sein

Am 4. Februar fällt der Startschuss für die neue Staffel «Germany's Next Topmodel». Aufgrund der Corona-Pandemie ist es die erste Ausgabe der beliebten Castingshow , die ausschließlich in Deutschland produziert wurde. Kurz bevor die Model-Kandidatinnen um heißbegehrte Fotos und aufregende Modeljobs kämpfen, serviert Topmodelchefin Heidi Klum (47) den wartenden Fans einen weiteren Leckerbissen: Ein kurzer Clip zeigt, welche Stargäste und Gastjuroren sie diesmal um sich gescharrt hat.

So gibt es nicht nur ein Wiedersehen mit Star-Designer Wolfgang Joop (76), sondern auch mit den ehemaligen Teilnehmerinnen Stefanie Giesinger (24) und Rebecca Mir (29) sowie Vorjahres-Siegerin Jacky Wruck (22). Bei ihrer diesjährigen Suche nach dem nächsten Model-Talent bekommt Heidi auch wieder Unterstützung aus der eigenen Familie: Schwager Bill Kaulitz (31) steuert nämlich nicht nur den neuen GNTM-Titelsong bei, sondern wird auch auf dem Jurysessel Platz nehmen.

Besonders gespannt darf man aber auf Star-Komiker Otto Waalkes (72) sein, der ebenfalls in Heidis Clip auftaucht. Ob er aber tatsächlich an Heidis Seite Fotos an die Kandidatinnen verteilen wird, verrät die Entertainerin noch nicht. Fest steht, dass der Kult-Ostfriese die Models mit seinem überraschenden Auftritt ordentlich aus dem Konzept bringen wird. Bleibt zu hoffen, dass die nach Ottos Scherzen noch ernst genug bleiben können, um sich dem harten Urteil von Modeschöpfer Thierry Mugler (72) oder Fotografin Ellen von Unwerth (67) zu stellen.

