Politiker fordert Dschungelcamp-​​Stopp

The show must go on. So oder oder so ähnlich behandelt RTL seine berüchtigte Sendung das Dschungelcamp. Denn in diesem Jahr sollen die C-Promis Ekel-Aufgaben bewältigen, während der Kontinent in Flammen steht – Menschen und Tiere sterben.

In Australien wüten Buschfeuer in bisher unbekanntem Ausmaß. Menschen und Tiere sterben, Zehntausende fliehen. Die Rauchwolken der Brände reichen bis nach Neuseeland.



Kein Lagerfeuer im Dschungelcamp! - Was wird jetzt aus der nächtlichen Feuer-Wache?

Wegen der Buschbrände fordert der deutsche Politiker Karl Lauterbach (SPD) die Ausstrahlung des Dschungelcamps auf RTL abzublasen. «Ich finde es angemessen, während dieser Brände die Sendung Dschungelcamp, die ich persönlich aber auch grundsätzlich entbehren könnte, dort nicht weiter zu drehen», so der 56-Jährige zu Bild.

Am 10. Januar startet die 14. Staffel von «Ich bin ein Star, holt mich hier raus». Jedoch gelten wegen der Buschbrände verschärfte Sicherheitsregeln. Es gibt zwei Alarmsysteme für den Notfall, außerdem seien alle Campbewohner darüber informiert worden, wie sie sich zu verhalten hätten, um einen Brand zu verhindern, wie T-Online.de berichtet. Dazu gehöre, dass nur noch um die Kochstelle geraucht werden darf und Zigaretten müssten in verschließbaren Boxen entsorgt werden. Das Essen werde außerdem erstmals nicht am Lagerfeuer, sondern auf einem Gasfeuer gekocht.

