Jared Letos Joker hat ein Makeover bekommen

Am 18. März erscheint der vierstündige Director’s Cut des gefloppten 2017er DC-Superheldenstreifens «Justice League» auf dem US-Streamingservice HBO Max. Regisseur Zack Snyder (54), der das Projekt damals wegen einer familiären Tragödie «Avengers»-Dirigent Joss Whedon (56) übergeben musste (wer's genau wissen will, liest die Details hier nach), setzt damit seine ursprüngliche Vision des Ensemble-Films um Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot) und Superman (Henry Cavill) um.

Zu dieser gehört auch der Joker, den Snyder «schon immer in die ‹Justice League›-Welt bringen wollte», wie er gegenüber «Vanity Fair» sagt. Im zusammenhängenden DC Extended Universe (DCEU) wird der ikonische Bösewicht von Jared Leto (49) verkörpert – allerdings hatte dieser darin erst einen Auftritt, nämlich im noch härter gefloppten 2016er «Suicide Squad».

Der Joker ist wieder richtig abgefuckt

Letos Joker wurde wegen des Over-the-Top-Method-Actings kritisiert – und für seinen Tryhard-Edgyness-Look inklusive «Hahahahahaha»- und «Damaged»-Tattoos, weil die Figur ja ein kaputter Clown ist, danke, Captain Obvious:

Snyder hat nun enthüllt, wie Jared Letos Joker in «Zack Snyder’s Justice League» aussehen wird. Der vorherige, auf Shabby-Hochglanz polierte «So offensichtlich, dass es wehtut»-Look ist einem «Okay, okay, der ist wirklich scary und ich lasse nachts von nun an lieber das Licht an»-Gesamtbild gewichen:

Byebye, peinliche Tätowierungen plus Gelfrise und welcome back, abgefucktes Make-up samt ungepflegtem Haar. Unter dem Arztkittel (oh shit, warum hat er den?) trägt der Joker laut Snyder eine kugelsichere Weste voller dreckiger Polizeimarken – «das sind seine Jagdtrophäen».

Drüben bei «Vanity Fair» erfährst du mehr über die Rolle des Clown Prince of Crime in «Zack Snyder’s Justice League» – aber Achtung: Du spoilerst dir dabei einen Teil der im Director’s Cut neu hinzukommenden Handlungsstränge.

(L'essentiel/Schimun Krausz)