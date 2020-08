Lili Reinhart veröffentlicht dunkles Liebesdrama

«Chemical Hearts»

«Dieser Film zeigt junge Liebe ganz realistisch – sie tut manchmal verdammt weh», sagt Lili Reinhart zu Entertainment Weekly. Die 23-Jährige spricht über ihr neustes Projekt «Chemical Hearts», bei dem sie die Hauptrolle spielt und auch Produzentin ist.

Darin wechselt Teenagerin Grace (Lili Reinhart) die Schule und beginnt, für die Schulzeitung zu schreiben. Dort lernt sie Henry (Austin Abrams) kennen: Der 17-Jährige bezeichnet sich als hoffnungslosen Romantiker und träumt von der ersten Liebe.

Teen-Rom-Com mit erwachsenen Themen

Die Schülerin mit dem hinkenden Bein fasziniert ihn, die beiden freunden sich an, und als Henry von einem Geheimnis erfährt, das Grace’ Leben geprägt hat, verliebt er sich in die Person, für die er sie hält.

Das sei es auch, was Reinhart an der Story überzeugt hat, wie sie Entertainment Weekly verrät: «Henry projiziert in Grace, was er will – das ist ein erwachseneres, komplexes Thema.» Üblicherweise geschehe das eher mit Menschen in ihren Dreißigern.

Reinhart will keine Happy Ends

Das Drehbuch, das auf Richard Tannes gleichnamigem Roman basiert, hat sie begeistert, obwohl sie Rom-Coms nicht möge: «Es ist eine Geschichte, die sich um zwei eigenständige Personen dreht, die Probleme haben.»

Happy Ends seien zwar schön, würden aber keinen bleibenden Eindruck hinterlassen: Reinhart bevorzugt realistischere Filme, die sie zum Nachdenken bringen.

«Devs»

Sergei (Karl Glusman) ist richtig glücklich: Der Experte für künstliche Intelligenz wurde in die Abteilung Devs (kurz für Defahrradpers) befördert – das Ziel aller, die beim kalifornischen High-Tech-Konzern Amaya arbeiten.

Was im Devs-Zweig genau geschieht, weiß niemand, die Forschungsabteilung ist geheim und befindet sich abgelegen vom Hauptsitz der Firma in einem Waldstück. Als Sergei kurz darauf plötzlich verschwindet, beginnt für seine Freundin, die auf Verschlüsselung spezialisierte Lily (Sonoya Mizuno), was sich wie ein Fiebertraum anfühlt.

Was versteckt die Firma?

Der zwielichtige Amaya-CEO Forest (Nick Offerman) behauptet, dass Sergei sich selbst getötet hat, was auch Aufnahmen einer Überwachungskamera beweisen sollen.

Lily hat daran ihre Zweifel und forscht zusammen mit dem Hacker Jamie (Jin Ha) nach. Bald findet sie Fehler im System der geheimniskrämerischen Firma – und ihre Auswirkungen.

«Devs» gibts ab dem 19. August auf Sky Show.

Hier der Trailer.

(L'essentiel/Alisa Fäh)