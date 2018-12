Neuer Horror-​​Schocker vom «Get Out»-​​Macher

Dass Afroamerikaner im Horrorgenre gerne als wandelnde Klischees und kurzlebiges Kanonenfutter eingesetzt werden, weiß man nicht erst seit der «Scream»-Persiflage «Scary Movie». Jordan Peele, früher vorwiegend als Schauspieler, dieser Tage vor allem als Drehbuchautor und Regisseur im Einsatz, krempelte die eingestaubten Konventionen mit «Get Out» (Oscar für das beste Skript!) gehörig um. Nun bringt er bald seinen neuen Schocker «Us» in die Kinos.

Der Film handelt von einer afroamerikanischen Familie, deren Strandurlaub sich in einen Albtraum-Trip verwandelt. In der Einfahrt stehen plötzlich vier Gestalten, die den Familienmitgliedern zum Verwechseln ähnlich sehen. Dass die Doppelgänger nichts Gutes im Schilde führen, zeigt sich schon im ersten Trailer von «Us». Dazu gibt's eine genial verzerrte Version des Rapsongs «I Got 5 On It» von The Luniz.

«Us» startet am 14. März 2019 in den Kinos.

(L'essentiel/lfd)