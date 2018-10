«Avengers»-​​Foto lässt Marvel-​​Fans ausrasten

Bisher war die Rolle von Gwyneth Paltrow wenig schlagkräftig: Seit dem ersten «Iron Man»-Film aus dem Jahr 2008 verkörpert sie die Frau hinter dem Egozentriker und «Iron Man» Tony Stark (Robert Downey Jr.). Ein nun geleaktes Bild von den Dreharbeiten zum kommenden vierten Teil der «Avengers»-Saga zeigt Paltrow vor einem Green Screen mit einem Superhelden-Anzug.

Nachdem sie bereits im dritten «Iron Man»-Abenteuer kurz in der Rüstung unterwegs war, könnte sie nun tatsächlich ihre eigene Ausrüstung bekommen, um die Geschehnisse im «Avengers»-Universum wieder gerade zu rücken. In den Marvel-Comics ist Pepper Potts bereits mehrfach in einem eigenen Anzug unterwegs gewesen.

Für die Fangemeinde ist das geleakte Bild weit mehr als nur ein kleiner Vorgeschmack auf den nächsten Teil. Viele Fans rasten in den sozialen Netzwerken regelrecht aus, weil Pepper Potts endlich im Heldenanzug mitmischen kann: «Wenn du das geleakte «Avengers 4»-Foto siehst und einfach nicht aufhören kannst zu schreien», schreibt ein User.

GWYNETH PALTROW IN THAT ARMOR! PEPPER POTTS IN THAT ARMOR!!! AFTER 10 FUCKING YEARS MARVEL YOU'RE FINALLY GOT YOUR SHIT TOGETHER!! RESCUE IS REAL! I'M REALLY TYPING THIS RIGHT NOW!!! I'M DECEASED! I CAN'T! I'M GONNA DIE WATCHING THAT FREAKING MOVIE Y'ALL! #Avengers4 #pepperpotts pic.twitter.com/3578mFcSaw — Sara Frassineti (@sarafrass31) 23. Oktober 2018

When you see the pictures from the leaked Avengers 4 pictures and can’t help but scream. #Pepperpotts #Rescue #mygirl pic.twitter.com/9UNO7NMZfw — Steph Strahan (@StephLeigh2393) 23. Oktober 2018

