LuxFilmFest kehrt zu seinem Publikum zurück

«Die Pandemie hat uns zu diversen Anpassungen gezwungen», erklärte Georges Santer, der Präsident des Luxembourg City Film Festivals, am Montag in der Cinémathèque der Stadt Luxemburg, unter anderem in Anwesenheit der Kulturministerin Sam Tanson (Déi Gréng) und der Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg, Lydie Polfer (DP). Nachdem die Ausgabe 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen werden musste, kehrt das LuxFilmFest mit seiner 12. Ausgabe in diesem Jahr voll und ganz zu seinem Publikum zurück.

Zur Eröffnung des Festivals können Filmfans und andere Neugierige den Film «Official Competition» von Gaston Duprat und Mariano Cohn mit Penélope Cruz und Antonio Banderas sehen. «After Yang», ein Drama von Kogonada mit Colin Farrell, wird am Abend der Preisverleihung gezeigt, während «Unglaublich aber wahr» von Quentin Dupieux mit Léa Drucker, Alain Chabat und Benoit Magimel als internationale Premiere zum Abschluss des Festivals gezeigt wird.

Insgesamt werden vom 3. bis 13. März 2022 in 155 Vorstellungen 116 Filme gezeigt, davon acht im offiziellen Wettbewerb. Die internationale Jury wird von dem palästinensischen Regisseur Elia Sulieman geleitet, der 2002 in Cannes mit «Intervention Divine» den Preis der Jury erhielt, während am Samstag, den 5. März 2022, eine Masterclass mit dem britischen Regisseur Terry Gilliam stattfindet.

(L'essentiel)