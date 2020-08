Publikum kürt den «traurigsten Disneyfilm»

Die Erfahrung, dass die Zeichentrick-Klassiker aus dem Hause Disney richtig ans Herz gehen können, hat wohl jeder Zuschauer schon einmal gemacht. Ob die sieben Zwerge sich schluchzend um Schneewittchens Bett versammeln, Simbas Vater in den Tod stürzt oder John Smith seine geliebte Pocahontas zurücklassen muss – bei den Disneyfilmen bleibt selten ein Auge trocken. Das britische RadioTimes-Magazin war auf der Suche nach dem Spitzenreiter der Traurigkeit und hat laut mit einer Umfrage erfahren, beim welchem Film das Publikum besonders viel weint.

«Taurigster Disneyfilm» erschien 1942

Das nicht allzu überraschende Ergebnis führt uns zu einem Klassiker aus dem Jahre 1942. Seit damals hat Bambi anscheinend nichts von seiner emotionalen Wucht verloren. Die Geschichte rund um das heranwachsende Rehkitz, das auf tragische Weise von seiner Mutter getrennt wird, ist und bleibt für die Befragten der «traurigste Disneyfilm». Während aber bei diesem Streifen nach dem Buch von Felix Salten (†) mehr Frauen Tränen verdrücken, werden Männer bei einem anderen Film schwach: Die Rede ist von Oben, dem Pixar-Animationsfilm aus dem Jahr 2009.

Mit 35 Prozent der Stimmen von über 11.000 befragten Personen ist die herzergreifende Geschichte über die Freundschaft zwischen Griesgram Carl und Pfadfinder Russell der «emotionalste Film», den die Streamingplattform Disney+ zu bieten hat. Da muss sich sogar Der König der Löwen (1994) auf Platz Zwei mit knapp 34 Prozent der Stimmen geschlagen geben.

Nach so viel Tragik gibt es aber auch Grund zur Freude: Balus Feel-Good-Hymne Probier's mal mit Gemütlichkeit aus dem Dschungelbuch (1967) wurde mit 40 Prozent zu dem Disney-Song gekürt, der das Publikum am meisten aufheitert. Die weiteren Ränge belegen You've Got A Friend In Me aus Toy Story (1995) und Hakuna Matata aus Der König der Löwen.

(L'essentiel/red)