Die letzte Klappe zu «Star Wars IX» ist gefallen

Genau drei Postings hat Regisseur J.J. Abrams auf Instagram. Zwei davon sind vom «Star Wars IX»-Dreh. Mit dem ersten Shot vom Film machte Abrams sein Insta-Debut. Verschwommen kann man Finn (John Boyega) erkennen, aber eigentlich geht es um Carrie Fisher, die am Set der neunten Episode schmerzlich vermisst wird. Prinzessin Leia starb am 27. Dezember 2016, eineinhalb Jahre vor Drehbeginn des (bisher) letzten Teils.

Fast genau 1,5 Jahre nach dem Drehbeginn ist das neueste intergalaktische Abenteuer im Kasten. «Es fühlt sich unmöglich an, aber heute habe ich Episode IX abgedreht. Es gibt keinen angemessenen Weg, dem wahrhaft magischen Cast und der Crew zu danken. Ich stehe für immer in euer aller Schuld», bedankt sich Abrams wehmütig. Das Bild zeigt John Boyega (Finn), Daisy Ridley (Rey) und Oscar Isaac (Poe Dameron), die sich umarmen.

Boyega repostete das Foto: «Das ist das Ende eines Kapitel meines Lebens für das ich nicht mehr dankbar sein könnte. Was für ein Prozess! Es war wirklich eine Freude in diesen Filmen von unglaublichen Leuten umgeben zu sein. Ich will mich persönlich bei J.J. Abrams bedanken, dass er mir die Chance gegeben hat, meine Träume zu verwirklichen.»

Die Arbeit ist aber erst für die Schauspieler beendet - und vielleicht noch nicht einmal das. Bis der Film im Dezember in die Kinos, muss noch geschnitten und computeranimiert werden. Sollte sich herausstellen, dass einige Aufnahmen nicht gut genug sind oder sich der Storyverlauf noch ändern, wartet auf Cast und Crew auch noch Nachdreharbeiten.

C-3PO geht in Pension

Dass das Ende in Sicht ist, war schon Ende Januar klar. Da sagte Anthony Daniels traurig «Goodbye». Der 72-Jährige steckt seit dem allerersten Sternenabenteuer im goldenen Anzug des Droiden C-3PO. Mit seinem Abschiedsposting dürfte er sich in die Pension verabschiedet haben.

(L'essentiel/lam)