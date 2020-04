Hogwarts bietet jetzt Online-​​Kurse an

Viele von uns warteten lange sehnsüchtig auf einen Brief, der durch eine Eule übermittelt werden sollte. Jetzt ist es endlich so weit, dem Traum vom Schulleben in Hogwarts – der berühmten Zauberschule aus den Harry Potter-Bänden – ein wenig näher zu rücken.

Harry Potter-Fans (und die, die es während der Quarantäne noch werden wollen) dürfen sich freuen: Wir haben jetzt alle die Möglichkeit uns in Hogwarts einzuschreiben, Zauberlehrlinge zu werden und online Kurse zu absolvieren. Nach der Isolation werden wir also alle großartige Magier sein!

Schulfächer aus dem Harry Potter-Universum

Auf der Seite «Hogwarts is Here» gibt es Online-Kurse für angehende Hexen und Zauberer. Eine sinnvolle Ausbildung während wartet somit auf uns. Von Astronomie über Kräuterkunde bis hin zu Verteidigung gegen die dunklen Künste – viele der Schulfächer aus der Buchreihe von J.K. Rowling stehen auf dem Stundenplan, den man individuell gestalten kann.

Es gibt die Möglichkeit die Kurse zu bestreiten, ohne Prüfungen abzulegen. Wenn man sich jedoch dazu entschließt, sie ernsthaft zu absolvieren, muss Stoff gelernt, Literatur gelesen, Essays geschrieben und Prüfungen abgelegt werden. Diese werden von Professoren benotet, die bestimmt die strenge Sorgfalt von Professor McGonagall in Erinnerung rufen. Bei der Website handelt es sich um ein Projekt der Potter-Community. Die Bibliothek besteht aus Büchern und Inhalten, die Fans für Fans gestaltet haben.

(L'essentiel)