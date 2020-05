In «Tenet» dreht Regie-​​Ikone Nolan an der Zeit

Die größte Frage ist - abgesehen worum zur Hölle es in «Tenet» eigentlich geht - der Kino-Starttermin. Bisher war der 16. Juli 2020 angesetzt, nun heißt es im Trailer «Demnächst im Kino», was auf eine Corona-bedingte Verschiebung hindeutet.

Wann die Fans von Regie-Ikone Christopher Nolan das Rätsel von «Tenet» lüften können, steht also erst mal in den Sternen. Bis dahin muss sich die Kino-Welt mit dem bildgewaltigen Trailer voller Zeit-Spielereien begnügen, hinter denen laut offizieller Beschreibung «ein Actionepos, angesiedelt in der internationalen Welt der Spionage» steckt.

(L'essentiel)