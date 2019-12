«Dolittle»: Robert Downey Jr. übernimmt Casting

Nach seinen Ausflügen durch das Marvel Universum kehrt Robert Downey Jr. (54) mit «Die fantastische Reise des Dr. Dolittle» auf die Kinoleinwand zurück. Im Film wird der exzentrische Tierarzt Dolittle von einer Schar Tiere begleitet, die nicht auf Schnabel und Maul gefallen sind.

Nach dem Trailer hat Universal Pictures jetzt ein Video veröffentlicht, das Downey Jr. bei Proben mit seinen zukünftigen Co-Stars zeigt. Sie sollen den Hauptdarsteller mit ihren Darbietungen aus bekannten Filmen zu überzeugen.

Eine Gans zitiert den «Weißen Hai», während ein Papagei in bester «Fast & the Furious"-Manier ein Auto crasht. Ein Gorilla versucht sich an «Ich - Einfach unverbesserlich» und ein Eichhörnchen braucht zwei Anläufe für den Ganoven «Scarface». Ein Strauß sieht sich als Julia Roberts in «Notting Hill», ein Eisbär will sich melken lassen und ein Tiger will die Rolle unbedingt. Dafür wird er sogar zum T-Rex aus «Jurassic Park».

(L'essentiel)