Der erste Trailer von «Avengers 4» ist da

Diesmal haben es die Marvel Studios und Mutterkonzern Disney ein bisserl mit der Geheimhaltung übertrieben. Bilder und Plotdetails wurden monatelang zurückgehalten, ja nicht einmal der Titel des vierten «Avengers»-Abenteuers verraten.

Jetzt hat das Warten ein Ende - der erste Trailer des Comic-Blockbusters ist online! Iron Man (Robert Downey Jr.) cruist verloren durch's Weltall und zeichnet eine Botschaft für seine geliebte Pepper Potts auf, falls ihm der Sauerstoff ausgehen sollte. Black Widow (Scarlett Johansson) und Captain America (Chris Evans) besprechen - sehr kryptisch - ihren Plan, Thanos' «Infinity Snap», der die Hälfte aller Lebewesen im Universum auslöschte, rückgängig zu machen. Hawkeye (Jeremy Renner) kehrt mit Irokesen-Haarschnitt und düsterem Kostüm (als Ronin) auf die Leinwand zurück. Am Ende taucht dann auch noch der totgeglaubte Ant-Man (Paul Rudd) vor dem Hauptquartier der Avengers auf.

So wenig der Clip auch verrät, deutet er doch zumindest an, was Marvel-Fans seit «Infinity War» vermuten: Ant-Man und das Quantum Realm dürften eine entscheidende Rolle in der Fortsetzung spielen. Die wird übrigens «Endgame» heißen.

