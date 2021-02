Verstaubter «Lupin» wird in Luxemburg zum Renner

So gewaltlos wie ihr Held plündern derzeit die Fans der Netflix-Serie «Lupin» die Buchläden Luxemburgs. Im ganzen Land sind die Romane des Schriftstellers Maurice Leblancs ausverkauft und die Verlage kommen mit dem Nachschub nicht mehr hinterher. «Mit einem solchen Ausmaß hatten wir einfach nicht gerechnet. Es werden momentan neue Exemplare nachgedruckt», sagt Beatrice Duval, Generaldirektorin des Verlags Livre de Poche. Die Romane über den «Gentleman-Gauner» sind zwar Klassiker, «dennoch wurden davon seit langer Zeit keine mehr verkauft», erklärt Raphaël Genet, Geschäftsführer des Luxemburger Buchhändlers Ernster. Doch mit der neuen Netflix-Serie waren die Bestände schnell ausverkauft. Viele Kunden hätten das Buch sogar vorbestellt.

In der Buchabteilung der französischen Handelskette Fnac sehe es auch nicht anders aus. «Ich hatte kürzlich drei «Arsène Lupin»-Exemplare morgens ins Regal gestellt. Zum Mittag waren sie schon weg. Jeden Tag wird danach verlangt», so Margot Szablewski, kaufmännische Assistentin am Royal Hamilius. Die Fans der Serie seien neugierig. In den Büchern erhielten sie mehr Details.

«Bridgerton» – der andere Netflix-Knüller – sei genau so erfolgreich. Auch mit der Serie «Das Damengambit» hatten «die Binge-Watcher alles, was in irgendeiner Weise mit Schachspiel zu tun hatte, gestürmt», heißt es von Fnac. Bei den Serienjunkies – beziehungsweise Bücherwürmern – handele es sich vorwiegend um junge Erwachsene und Jugendliche. «Die Eltern freuen sich natürlich, wenn es zur Serie auch das Buch gibt», sagt Genet.

