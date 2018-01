Was, Ana ist schwanger von Mr. Grey?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die beiden bisherigen «Fifty Shades»-Verfilmungen haben bereits über 900 Millionen Euro eingespielt – bei einem Budget von zusammengerechnet nur etwa 86 Millionen Euro.

Universal Pictures dürfte dem Release des finalen Films «Freed» im Februar daher mit gemischten Gefühlen entgegenblicken: Einerseits wird das Erotik-Drama wohl erneut ordentlich Geld in die Studiokasse spülen, andererseits ist die Cashcow damit ausgemolken – die Buchvorlage besteht nur aus drei Teilen. Obwohl: Das hat Filmstudios selten davon abgehalten, eine Filmreihe nicht noch weiter zu strecken (gell, «The Hobbit»?).

Verliebt, verlobt, verheiratet – und schwanger

Der neuste Trailer heizt die Vorfreude bei den Fans weiter an; denn er zeigt, wie sich Anastasias (Dakota Johnson) Leben ändern wird, wenn sie Christian Grey (Jamie Dornan) vor dem Traualtar das Jawort gibt.

Und ganz am Ende der Vorschau scheint Ana von ihrer Ärztin Folgendes eröffnet zu bekommen: «Es sieht so aus, als wären Sie schwanger, Frau Grey.» Den Überraschungsmoment gibt es oben im Video zu sehen.

«Fifty Shades Freed» läuft am 8. Februar in den Luxemburger Kinos an.

(L'essentiel/shy)