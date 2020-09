Neuer «James Bond» kommt im November

Der Titel des letzten James Bond-Abenteures mit Daniel Craig in der Hauptrolle könnte treffender nicht sein: «No Time To Die» («Keine Zeit zu Sterben»). Denn auch die Corona-Pandemie konnte den Geheimagenten im Dienste Ihrer Majestät nur kurzfristig aufhalten. Wie der Express berichtet, kommt der neue 007-Film im November endlich in die Kinos!

Neues Poster, neuer Trailer

Eigentlich hätte der 25. Bond bereits Anfang April weltweit anlaufen sollen – doch dann kam Corona. Zwischenzeitig wurde sogar mit einem Filmstart 2021 spekuliert. Doch nicht mit 007. «Wir freuen uns heute das neue Poster von ‹Keine Zeit zu Sterben› zu präsentieren», erklärte Universal Pictures International am Dienstagabend.

Das neue Plakat von «James Bond - No Time To Die».

Wie die norwegischen 007-Fanseite James Bond Magasinet berichtet, soll darüber hinaus am Donnerstag ein neuer Trailer erscheinen.

Was man bislang über «No Time To Die» weiß

Laut Berichten der englischen Daily Mail ist der Agent mit der Lizenz zum Töten plötzlich Papa geworden. Die Mutter ist Dr. Madeleine Swann (Lea Seydoux), die erstmals in «Spectre» an der Seite des Agenten zu sehen war. Das Töchterchen soll im neuen Teil fünf Jahre alt sein.

Der Arbeitstitel des 25. Bond-Abenteuer war «Bond 25 w/t Shatterhand». Insider wissen, dass Shatterhand ein Alias für Super-Bösewicht Ernst Stavro Blofeld (Christoph Waltz) ist, der in Ian Flemings Buch «You Only Live Twice» aus dem Jahr 1964 vorkommt. Waltz war auch im ersten Trailer zu sehen:

Der Titelsong von Senkrechtstarterin Billie Eilish ist bereits raus. Der Song wurde nur nur knapp nach Billies Siegeszug bei der Grammy-Preisverleihung 2020 veröffentlicht.

(L'essentiel/dob)