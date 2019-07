«Lara Croft»-​​Star auf Bühne niedergestochen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Simon Yam ist ein Schauspieler aus Hong Kong, der in unzähligen chinesischen Filmen zu sehen ist. Auch in Hollywood hat er seinen Durchbruch geschafft, als er im Film «Lara Croft: Tomb Raider – Die Wiege des Lebens» 2003 die Rolle des Bösewichts bekam.

Am Samstag nahm Yam an einer Veranstaltung in Süden Chinas teil, bei welcher er vor einem Publikum auf einer Bühne stand. Dabei ist ein scheinbar verwirrten Mann auf die Bühne geklettert und mehrmals mit einem Messer auf den Schauspieler losgegangen, wie «Daily Mail» berichtet.

Im Krankenhaus notoperiert

Beim Angreifer soll es sich um einen 53-jährigen Mann mit Schizophrenie handeln. Er habe das Opfer mit jemand anderem verwechselt, heißt es in chinesischen Medien. Der Täter wurde sogleich von der Polizei festgenommen und wartet nun auf seinen Prozess.

Nach der Messerattacke wurde Yam sofort in ein Krankenhaus eingeliefert, wo man eine Notfalloperation durchführte. Er war in der Bauchregion und an mehreren Fingern der rechten Hand verletzt worden. Die Wunden waren allerdings nicht lebensbedrohlich. Nun erholt sich der Schauspieler vom Schrecken und der Operation im Krankenhaus.

(L'essentiel/doz)