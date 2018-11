Luxemburger zollen Stan Lee Tribut

Von Spider-Man bis Hulk – Stan Lee war der Schöpfer unzähliger Comic-Größen und ist seitdem Kino-Siegeszug der Marvel-Comics eine regelrechte Ikone der Popkultur geworden. Vergangene Woche ist er im Alter von 95 Jahren verstorben. Wie seine Firma POW! Entertainment mitteilte, wurde er am vergangenen Wochenende im Kreise seiner engsten Familie beerdigt. Darüberhinaus arbeite man an einer Möglichkeit für die zahlreichen Fans, im Rahmen einer offiziellen Veranstaltung Abschied von Stan Lee zu nehmen.

Auch in Luxemburg hat die Meldung über den Tod der Comic-Legende Trauer ausgelöst. Jean-Jacques Arrensdorff, Präsident des «Internationalen Comic-Festivals», das seit 25 Jahren in Contern stattfindet, erklärt, was die Arbeit von Lee so besonders machte: «Lee legte nicht nur Wert auf Action-geladene Geschichten, sondern die Entwicklung der Persönlichkeit seiner Helden stand im Vordergrund. Seine Figuren hatten ein Privatleben, Gefühle, waren richtige Charaktere und haderten oft mit ihren Kräften; es waren letztlich zerrissene Persönlichkeiten.»

Auch Wack Kim vom Escher Comic-Laden Inked Geeks hat nur Worte des Lobes für Lee übrig: «Er hat so viel erschaffen und uns so viel gegeben. Ich gehe davon aus, dass er geliebt hat, was er tat und er tat es bis zum Schluss. Er war immer dabei, egal ob auf Conventions oder in Cameo-Auftritten in den Marvel-Filmen. Man wird ihn und seine Arbeit nie vergessen, er war eine Legende.»

Die erfolgreichste Filmreihe der Kinogeschichte

Nicht nur international, sondern auch im Großherzogtum war das von Stan Lee entworfene Comic-Universum ein wichtiger Einfluss. «Für das Comic-Festival in Contern ist die von Stan Lee geprägte Marvel-Welt von ausgeprägter Wichtigkeit», erklärt Arrensdorff. Er habe nicht nur durch seine Omni-Präsenz die Comics über Generationen am Leben erhalten und damit auch dem Comic Festival in Contern immer wieder wichtige Impulse verliehen, sondern auch neue Zeichner maßgeblich beeinflusst. «Es ist egal, in welchem Land du wohnst. Wenn du Comic-Fan bist, bist du auch Fan von Stan Lee», fasst Wack Kim nochmal zusammen.

Insbesondere mit den Marvel-Filmen, die 2008 mit «Iron Man» ihren Siegeszug um die Welt antraten und sich in nur zehn Jahren zu einer zusammenhängenden, 20 Filme-umfassenden Filmreihe, dem Marvel Cinematic Universe, entwickelt haben, sind Stan Lees Figuren endgültig unsterblich geworden. Darüberhinaus hat er in jedem der Filme seinen eigenen Cameo-Auftritt. Mit einem Gesamteinspielergebnis von 17,5 Milliarden US-Dollar bilden die Filme um die zahlreichen Avengers-Helden die erfolgreichste Filmreihe der Kinogeschichte.

