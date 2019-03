Captain Marvel befragt Nick Fury zu Fürzen am Set

Artikel per Mail weiterempfehlen

Sie sind nicht nur auf der großen Leinwand ein Traumduo, die «Captain Marvel»-Stars Brie Larson und Samuel L. Jackson harmonieren auch in der neuen Folge von «Carpool Karaoke» prächtig. Zumindest, solange es nur ums Singen geht. Kaum haben die beiden (in einem Vorschau-Clip der Episode) inbrünstig den Ariana-Grande-Hit «7 Rings» zum Besten gegeben, lässt Sam nämlich einen Bekannten von sich ins Auto steigen, der Brie an einen Lügendetektor anschließt.

«Würdest du ehrlich zu mir sein, wenn du meine Performance in einer Szene nicht mögen würdest», will Samuel L. Jackson von seiner Kollegin wissen. «Nein», erwidert Brie Larson, und der Polygraph-Experte auf dem Rücksitz bestätigt die Wahrheit der Aussage. In Folge ertappt er die Aktrice aber bei zwei Lügen. Nein, Brie kann Sams Mützen nicht wirklich leiden, und nein, sie denkt nicht, dass Sam eine großartige Gesangsstimme hat.

«Die ganze Zeit!»

Dann ist es Zeit, die Plätze zu tauschen. Samuel L. Jackson liefert eine wahre Antwort nach der anderen ab. Mag er den Captain-Marvel-Anzug? «Ja.» Würde er ehrlich zu Brie Larson sein, wenn ihm ihre Performance in einer Szene nicht gefiele? «Verdammt ja.» Hat er jemals beim Dreh einer Szene gefurzt? «Die ganze Zeit!» Zum Abschluss wird aber auch Sam bei einer Lüge erwischt – bei der Frage, ob er während des Lügendetektortest gefurzt hat, antwortet der Schauspieler mit einem «Nein»...

Die ganze Folge ist ab 8. März auf der Apple TV App verfügbar. «Captain Marvel» ist diese Woche in den Kinos angelaufen.

(L'essentiel/lfd)