«King Richard» zeigt das Leben von Serena und Venus

«King Richard»

Dass Serena (Demi Singleton) und Venus Williams (Saniyya Sidney) Tennisgeschichte schreiben und es im Sport ganz nach oben schaffen, war so vorgesehen: Vater Richard (Will Smith) hat einen Trainings- und Karriereplan für seine beiden Töchter ausgefeilt, bevor sie überhaupt auf der Welt waren.

«King Richard» zeigt, wie der ehrgeizige Papi sie im roten VW-Bus von einem Tennisplatz zum anderen fährt, zu ihrem Coach wird, sich immer wieder gegen Rassismus behaupten muss und alles tut, um seine Töchter von der Kriminalität in ihrem Wohnort, dem kalifornischen Compton, fernzuhalten.

Vater steht im Zentrum

Serena und Venus Williams waren am Film als Produzentinnen beteiligt. Warum stehen nicht sie, sondern ihr Vater im Zentrum von «King Richard»?



«Viele Leute denken, dass mein Vater ein anderer Charakter war. Dass wir Spaß haben, war ihm aber wichtiger als alles andere. Das ist das, was ich am meisten mochte», sagt Serena gegenüber «Forbes». Laut ihr wurde Richard in den Medien falsch dargestellt: «Wir wollten die Geschichte richtig erzählen.»

Will Smith war nervös

Als die Williams-Schwestern sich den fertigen Film zum ersten Mal angesehen haben, war Will Smith nervös: «Es waren die schlimmsten zwei Stunden ever», erzählt er in der «The Tonight Show».



Das Feedback war eine Erleichterung: «Venus und Serena haben die ganze Zeit über geweint. Sie haben es geliebt.»



«Belfast»

Kenneth Branagh widmet seiner Heimat einen Schwarz-Weiß-Film: Der neunjährige Buddy (Jude Hill) wird im Belfast Ende der 60er-Jahre groß. Zwischen katholischen und protestantischen Menschen verstricken sich die Gewaltausbrüche immer mehr.

Buddy gehört zu einer protestantischen Familie und für seine Eltern (gespielt von Caitriona Balfe und Jamie Dornan) stellt sich die Frage, ob sie an einen anderen Ort umziehen sollen. Buddys Großeltern wollen Belfast aber auf keinen Fall verlassen.

Die Message des Films

Caitriona Balfe erzählt in der «Vogue» von der neuen Generation, die die Unruhen von damals nicht miterlebt hat und verweist auf Ausschreitungen in Belfast, die im letzten Jahr durch die Medien gingen.

«Vielleicht ist es zu viel verlangt, dass ein Film die Meinung der Leute ändert. Aber ich denke, es ist wichtig, dass sie ihn sehen» sagt Jamie Dornan, der selbst in Belfast aufgewachsen ist, zur «Vogue». «Alles, was beweisen kann, dass es dabei keine Gewinner gibt, ist gut für die nächste Generation.»

(L'essentiel/Alisa Fäh)