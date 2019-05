Artikel per Mail weiterempfehlen

Sylvester Stallone ist zurück in seiner Paraderolle als John Rambo. Am Donnerstag wurde der erste Trailer zu «Rambo: Last Blood» veröffentlicht.

Im fünften Teil der Actionfilm-Reihe verschlägt es Stallone abermals nach Hause in die Vereinigten Staaten, wie es im aktuellen Trailer scheint.

Viel über die Handlung wird im Trailer nicht verraten. Abermals zieht Stallone als grantiger Vietnamveteran in den persönlichen Krieg und sorgt für reichlich Explosion, harte Action und markige Sprüche.

(L'essentiel/hos)