The Rock bekommt so richtig krass aufs Maul

Die «Fast & Furious»-Reihe hat sich von Anfang an mehr ums Spektakel und weniger um den Realismus geschert. Je mehr das Franchise wuchs, desto abgedrehter wurden die Locations, Storys und vor allem die Action-Sequenzen.

Dass das Spin-off «Hobbs & Shaw» um die titelgebenden Figuren Luke Hobbs (Dwayne «The Rock» Johnson) und Deckard Shaw (Jason Statham) da noch eins draufsetzen wird, war schon nach dem ersten Trailer Anfang Jahr klar.

Was die Macher nun im neuen, am Donnerstagnachmittag releasten Appetizer zeigen, sprengt aber jegliche Vorstellungskraft.

Action ad absurdum

The Rock trifft auf einen Typen, der (zumindest im Film) größer und breiter ist als er – holy shit! Und er knallt Statham nur so zum Spaß per Schleudersitz aus einem Kampfjet!

Außerdem wird er von Idris Elba verprügelt, tritt mit «traditionell» hawaiianischen Nahkampfwaffen und Tänzen (!) gegen dessen High-Tech-Armee an und hängt mit einer Kette vier Karren an einen Kampfheli, um diesen vom Himmel zu holen.

Es sieht zwar so aus, als ob dieser zweite Trailer schon ziemlich den ganzen Film abdeckt, aber die Macher haben sehr wahrscheinlich noch das eine oder andere Action-Ass im Ärmel, wenn «Fast & Furious: Hobbs & Shaw» am 1. August in den Kinos anläuft.

(L'essentiel/shy)