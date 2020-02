Neuer Hollywood-​​Deal nach «Fifty Shades of Grey»

Nach dem Riesenerfolg ihrer Sadomaso-Trilogie Fifty Shades of Grey hat die britische Autorin E.L. James (56) einen neuen Hollywood-Deal unter Dach und Fach. Das Studio Universal Pictures will ihren neuen Roman The Mister auf die Leinwand bringen, wie die US-Branchenblätter Hollywood Reporter und Variety am Dienstag berichteten.

Die Story eines reichen Londoner Aristokraten, der sich in eine mysteriöse Albanierin mit einer dunklen Vergangenheit verliebt, schaffte es 2019 in den USA auf Bestsellerlisten.

Mit der Fifty Shades-Triologie über die Liebesspiele des reichen Christian Grey und der Studentin Anastasia hatte die Schriftstellerin weltweit großen Erfolg. Die drei Verfilmungen (Geheimes Verlangen 2015, Gefährliche Liebe 2017 und Befreite Lust 2018) mit den Hauptdarstellern Jamie Dornan und Dakota Johnson spielten mehr als eine Milliarde Dollar ein.

(L'essentiel/dpa)