«Scrubs»-​​Stars wünschen sich Reunion-​​Film

Artikel per Mail weiterempfehlen

Sarah Chalke (Elliot Reid) und Zach Braff (John Michael JD Dorian) äußerten sich beide über die Möglichkeit einer Reunion der «Sacred Heart»-Mannschaft. Gegenüber dem TV Guide sagte der 42-jährige Braff: «Ich glaube nicht, dass wir so ein traditionelles TV-Show-Ding machen würden, wir haben uns allerdings in Tagträumen über die Idee eines Filmes verloren».

Die Idee eines Films sei viel realistischer und durchführbarer. Braff wäre auf jeden Fall mit an Bord. Auch seine Kollegin Sarah Chalke (41), die bald in der Reunion von «Rosanne» zu sehen sein wird, ist von der Idee begeistert.«Ob ich einen Scrubs-Reunion-Film machen würde? Verdammt nochmal ja. Es war so ein großartiger Job. Wir hängen noch immer gemeinsam ab und ich würde es lieben», sagte sie.

Schon vor einem Jahr hat Braff im Zuge der Wiederbelebung der «Gilmore Girls» und «Fuller House» sein Interesse bekundet, auch «Scrubs» nach dem traurigen Ende im Jahr 2010 wieder aus der Versenkung zu holen.



(L'essentiel)