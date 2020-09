Dev Patel ist endlich zurück im Kino!

Was für ein gutgelaunter Ritt! Armando Iannucci hat Charles Dickens‘ Klassiker in eine köstliche Komödie mit einem Allstar-Cast verwandelt: Publikumsliebling Dev Patel (Lion, Slumdog Millionaire), spielt an der Seite von Oscar-Preisträgerin Tilda Swinton, Dr. House-Ikone Hugh Laurie und Ben Whishaw.

Der bildgewaltige Filmspaß vom Oscar-nominierten Regisseur ist ein mitreißender farbenfroher Rausch, der das Kinopublikum gleichermaßen zum Staunen und Lachen bringt. Frisch, lustig und absolut charmant beweist die Komödie, dass manche Geschichten einfach zeitlos sind. Wunderbar verrückt – wie es in die momentane Zeit passt!

Der herzensgute David Copperfield schlägt sich im viktorianischen England als schlauer Fuchs durch ein schillerndes Leben. Auf dem chaotischen Weg zum Erwachsenen entdeckt er seine aufkeimende phantastische Begabung: Er liebt nichts so sehr wie Geschichten zu erzählen. Damit beginnt eine magische Reise voller exzentrischen Charakteren, Lebenslust und ungemein viel Spaß.

(L'essentiel)