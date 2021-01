Neue Wasserwelt von «Avatar» zeigt sich

Rund 2,8 Milliarden spielte James Camerons Sci-Fi-Blockbuster «Avatar» im Jahr 2009 an den Kinokassen ein und wurde damit der erfolgreichste Film aller Zeiten, bevor «Avengers: Endgame» ihn 2019 mit einem hauchdünnen Vorsprung vom ersten Platz verdrängte. Seit Jahren werkelt der perfektionistische Regisseur Cameron nun bereits an ganzen vier Fortsetzungen, viel zu sehen gab es bisher nicht.

In letzter Zeit häufen sich die Eindrücke von Dreharbeiten und Konzeptzeichnungen. So hat der legendäre Produzent Jon Landau nun auf seinem Instagram-Kanal ein Bild aus der Wasserwelt des «Avatar»-Planeten Pandora veröffentlicht, welches Fans der Sci-Fi-Welt in Verzückung versetzt. Die Küstenregion des Planeten soll in den Fortsetzungen eine zentrale Rolle spielen.

Bis Fans in die neuen Abenteuer der Na'vi genannten Planetenbewohner eintauchen können, dauert es allerdings noch ein bisschen, auch wenn die Dreharbeiten für Teil 2 und 3 bereits abgeschlossen sind. Der Kinostart von «Avatar 2» ist für Dezember 2022 angesetzt, die Fortsetzungen sollen 2024, 2026 und 2028 erscheinen.

