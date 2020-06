Daniel Radcliffe unterwegs im Darknet

Man stelle sich vor: Daniel Radcliffe im Morgenmantel, in Tigertatzen-Pantoffeln und mit angeschraubten Waffen an den Händen? Ja, genau so kann man den Harry-Potter-Darsteller ab kommender Woche endlich wieder auf der Leinwand betrachten: «Guns Akimbo» ist ein einzigartiges Action-Gewitter mit Gag-Feuerwerk, schnellen Schnitten und ordentlichem Tempo, der uns endgültig aus dem Lockdown erwachen lässt. 90 Minuten, die in jedem Fall Spass machen.

Radcliffe spielt in der abgedrehten Action-Komödie den erfolglosen Videospielentwickler Miles, der zufällig auf der Seite von «Skizm», einem im Darknet live übertragenen Action-Spiel, landet. Hier treten die Teilnehmer zu tödlichen Deathmatches an. Miles wird zum unfreiwilligen Mitspieler von «Skizm», bekommt eine automatische Waffe in jede Hand geschraubt und muss gegen die unbesiegbare Kampfmaschine Nix (Samara Weaving) antreten. Doch statt zu kämpfen, tritt Miles lieber die Flucht an.

Der Film kommt am 25. Juni in die Kinos.