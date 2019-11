Neuer Bond wird so teuer wie die «Avengers»

250 Millionen Dollar. So viel wird das 25. und bisher teuerste Bond-Abenteuer «No Time To Die» gekostet haben, wenn es im April 2020 in die Kinos kommt. Aber dieser Betrag gilt nur für den Film selbst, zwischen 80 und 100 Millionen werden zusätzlich noch in das Marketing gesteckt.

Bei solchen Beträgen ist es dann auch verständlich, dass die Produzenten aus Nervosität den Regisseur ausgewechselt haben und das Drehbuch mehrfach umschreiben haben lassen.

Die Rechnung kann aufgehen, wie der bisher erfolgreichste 007-Film «Skyfall» 2012 mit 1,1 Milliarden Einspielergebnis bewiesen hat. Und bei «Spectre» waren es 2015 immerhin auch 880 Millionen. Letzterer war damals mit 246 Mio. Dollar Produktionskosten übrigens nur unwesentlich «günstiger» als jetzt der neue Film.

