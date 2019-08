So heißt der neue James-​​Bond-​​Film mit Daniel Craig

Nun ist die Katze aus dem Sack. Am Dienstag wurde der Titel für den kommenden 25. James-Bond-Film verraten. Der Streifen trägt den Namen «No Time To Die».

Bisher hatte der 25. James-Bond-Film den Arbeitstitel «Bond 25», am Dienstag wurde nun der offizielle Titel verraten.

Das neue Agentenabenteuer mit Hauptdarsteller Daniel Craig heißt «No Time To Die» (Keine Zeit zu sterben). Das gab die Produktionsfirma des Films auf der offiziellen 007-Webseite und in den sozialen Medien bekannt.

Mehrere Fahrzeuge im Einsatz

Im Frühjahr 2020 wird Daniel Craig (51) zum letzten Mal als James Bond im Kino zu sehen sein. Universal Pictures Schweiz hat Ende Juni einen einminütigen Behind-the-Scenes-Clip auf Social Media geteilt. Darin sind laut Insta-Caption Regisseur Cary Fukunaga (41), Daniel Craig, Jeffrey Wright (53) und Lashana Lynch (31) «im Einsatz» zu sehen.

Was wir erkennen können: Auch in seinem letzten Fall wird Craig in verschiedensten Fahrzeugen unterwegs sein. In einer Szene kurvt er in einem offenen Land Rover durch Palmenwälder, in einer anderen tuckert er auf einem klapprigen Roller umher.

(L'essentiel/fss)