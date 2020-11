Gelingt ihm als David Bowie der Durchbruch?

Johnny Who? Es ist eine von vielen Fragen, die sich das Publikum zur Verfilmung des frühen Lebens von Musiklegende David Bowie stellt. «Stardust» erntete im Vorfeld viel Kritik.

Der Film wurde weder von der Familie der 2016 verstorbenen Popikone noch von deren Nachlassverwaltern abgesegnet. Seine Musik findet darin entsprechend nicht statt. Das geht insofern auf, weil der Film Bowie zeigt, bevor er mit seinem Alter Ego Ziggy Stardust zur Ikone wurde.

Johnny Flynn sucht die Herausforderung

«Ich will Risiken eingehen», erklärte der 37-jährige Hauptdarsteller im Interview mit «The Guardian». Das wolle er mit jeder Rolle. Und wer auf Johnny Flynns Schauspiel-CV blickt, versteht, was er damit meint.

In «Beast» (2017) spielte der Brite etwa einen mordverdächtigen Insulaner, im verstörenden Psychothriller «Cordelia» (2020) einen creepy Musiker, der mit seiner traumatisierten Nachbarin anbandelt. Am anderen Ende von Flynns Spektrum steht die Netflix-Serie «Lovesick» um den romantischen Mid-Twenty Dylan, der nach einer Chlamydiendiagnose alle seine Ex kontaktiert. Allen Rollen gemein ist: Flynn verleiht ihnen Authentizität.

Wie klingt Bowie ohne Bowie?

Für «Stardust» nahm der Schauspieler 15 Kilo ab, und er steuerte ein fiktives Bowie-Lied bei. «Ich wusste, dass der Song nicht genial werden muss, damals umgab ihn ein Gefühl des Versagens», erklärt Flynn, der mit seiner Folk-Band Johnny Flynn & the Sussex Wit selbst Musik macht. Das Risiko scheint sich für ihn auszuzahlen: Fünf namhafte Film- und TV-Produktionen hat Johnny Flynn seit seiner Arbeit an «Stardust» bereits abgedreht.

«Stardust» hat derzeit kein Luxemburger Startdatum, doch wer sich von Flynns Talent überzeugen will, kann sich an einem vielfältigen Archiv an Filmen und Serien bedienen.

