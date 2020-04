US-​​Schauspielerin Shirley Knight gestorben

Hollywood trauert um Shirley Knight: Die US-Schauspielerin starb am Mittwoch im Alter von 83 Jahren im texanischen San Marcos im Haus ihrer Tochter. Laut den US-Medien Hollywood Reporter und Variety geht die Polizei von einer natürlichen Todesursache aus.

Zwei Mal für einen Oscar nominiert

Die Schauspielerin war zwei Mal in der Kategorie Beste Nebendarstellerin für einen Oscar nominiert, einmal für das Drama Das Dunkel am Ende der Treppe (mit Robert Preston) sowie für den Film Süßer Vogel Jugend (mit Paul Newman). Daneben spielte sie unter anderem in den Filmen Der Kaufhaus Cop und Besser geht's nicht mit.

Schwiegermutter von Bree in Desperate Housewives

Außerdem trat sie im Theater und im Fernsehen auf, unter anderem in den Serien Law & Order und Desperate Housewives – sie verkörperte darin die trauernde Mutter von Rex van de Kamp.

Knight hinterlässt zwei Töchter aus zwei Ehen: Kaitlin Hopkins, ebenfalls Schauspielerin, und Sophie C. Hopkins.

(L'essentiel)