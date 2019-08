Ex-​​«Disney»-​​Star Bella Thorne dreht Porno

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bella Thorne erlangte mit ihrer Rolle der Cecelia "Cece" Jones in der Disney Channel Original Series "Shake It Up – Tanzen ist alles" internationale Bekanntheit.

Neben diversen Serien wie «O.C., California», «CSI: Vegas» oder «Scream» stand sie aber auch für mehrere Spielfilme, darunter «The Babysitter» (2017), «You Get Me» (2017) oder «Assassination Nation» (2018), vor der Kamera.

Doch offenbar ist die 21-Jährige nun auf der Suche nach einer neuen «filmischen» Herausforderung. Am Dienstag gab die Sängerin nämlich bekannt, dass sie bald einen neuen Streifen drehen werde.

Allerdings richtet sich ihr kommender Film nicht an ein junges Publikum, sondern ausschließlich an Erwachsene. Thorne wird nämlich einen Sex-Film drehen.

Schock für Fans

Für ihre Fans erstmals ein riesiger Schock, doch die 21-Jährige gab schnell «Entwarnung»: Sie werde nicht selber vor der Kamera stehen, sondern lediglich ihr Regie-Debüt feiern.

Und Bella Thorne gab ihren Followern auch gleich einen kleinen Einblick, in welche Richtung ihr erster Schmuddel-Film gehen soll:

«Ich habe über die Beziehung eines Mannes mit einer Frau nachgedacht und ihren Kampf um Dominanz. Er lässt sich auf so vielen Dinge in unserer Welt übertragen und nicht nur auf das sexuelle Szenario», so Thorne auf «YouTube».

Premiere im September

Der Film soll bereits im September beim "Oldenburg Film Festival" in Deutschland Premiere feiern, danach wird der Streifen auf "Pornhub" zu sehen sein.

