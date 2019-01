Dackel hört auf «Harry Potter»-​​​​Zaubersprüche

Die meisten Hunde hören auf «Sitz!» und «Platz!» – Dackel Remus hört auf «Harry Potter»-Zaubersprüche. Der Vierbeiner ist der Schützling von Schauspielerin Anna Brisbin aus Los Angeles und diese ist nämlich ein waschechter Potterhead.

Dass die beiden ein eingespieltes Team sind, beweist das Video, das Anna auf Social Media veröffentlicht hat. Darin ist zu sehen, wie der kleine Remus (natürlich in Gryffindor-Schuluniform) wedelnd die Befehle seines Frauchens ausführt.

Und das kann der Dackel richtig gut. Bei «Avada Kedavra» (dem unverzeihlichen Fluch!) stellt er sich tot, bei «Lumos» drückt er einen Lichtschalter und erhellt so die Wohnung. Dass die beiden mit ihren «magischen» Tricks das Netz verzaubern, war ja klar: Das Video wurde auf Twitter schon fast sechs Millionen Mal angeschaut.

yesterday I uploaded one of my favourite videos yet. pls give it a lil watch. :3

✨https://t.co/RCYMppUhFk

pic.twitter.com/zOuzEsGXOU