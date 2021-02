Heute grüßt das Murmeltier nur im Livestream

Die amerikanische Tradition um den «Groundhog Day» (Murmeltier-Tag) wurde in Europa erst so richtig mit dem 90er Jahre Film «...und täglich grüßt das Murmeltier» mit Bill Murray in der Hauptrolle bekannt. Der Brauch, wo ein Murmeltier entweder einen frühen Frühling oder weitere sechs Wochen Winter voraussagt besteht allerdings schon seit dem 19. Jahrhundert.

Wie funktionierts? Das Murmeltier sieht entweder seinen Schatten und beschert dem Städtchen weitere sechs Wochen Winter, oder aber er sieht seinen Schatten nicht und ein früher Frühling hält bald Einzug. Nun gut, laut einer Studie liegt die Trefferquote und Wahrscheinlichkeit nur bei 37 Prozent, aber Tradition ist eben Tradition und lockt zehntausende Besucher jährlich in die Kleinstadt Punxsutawney

Durch die Corona-Pandemie dürfen heute natürlich keine Besucher dabei sein und «Punxsutawney Phil» muss seine Vorhersage via Livestream abgeben.

(L'essentiel/tine)