Coronavirus lässt «James Bond»-​​Premiere platzen

Das Filmstudio hat bestätigt, in China die Werbemaßnahmen für den neuen James Bond-Film «Keine Zeit zu sterben» abzusagen. Ursprünglich war geplant, dass der Cast, darunter Daniel Craig (51, «Knives Out») und Oscar-Preisträger Rami Malek (38, «Bohemian Rhapsody»), nach der Filmpremiere in Peking auch in anderen ausgewählten Orten auf Publicity-Tour gehen soll.

Doch aufgrund der anhaltenden Corona-Infektionen in der Region habe man sich laut Branchen-Plattform Deadline dazu entschieden, die Promotion zu streichen. Mittlerweile sollen sich in China über 70.000 Menschen mit dem Virus infiziert haben, über 1700 Todesfälle sind bislang bekannt. Behörden gehen allerdings von einer noch höheren Dunkelziffer aus.

«Keine Zeit zu sterben» ist mittlerweile das 25. Kapitel in der 007-Saga und wird vermutlich der letzte Einsatz von Hauptdarsteller Daniel Craig als berühmtester Geheimagent der Filmgeschichte sein.

(L'essentiel)