Die Geschichte eines skandalösen Freispruchs

Österreich im Jahr 1963. Franz Murer, ein angesehener Lokalpolitiker und Großbauer, muss sich in Graz wegen schwerer Kriegsverbrechen vor Gericht verantworten. Die Beweise gegen den damals 51-Jährigen sind erdrückend: Als «Schlächter von Wilna» war Murer maßgeblich an der Vernichtung der Juden in der heutigen litauischen Hauptstadt beteiligt. 70.000 Wilnaer Juden schickten die Nazis zwischen 1941 und 1944 in den Tod. Doch zwanzig Jahre später will im Österreich niemand mehr etwas davon wissen. So als wäre nichts gewesen.

Eigens von weither angereiste Shoah-Überlebende, die im Zeugenstand gegen Murer aussagen, finden kein Gehör – und müssen stattdessen im Gerichtssaal Hohn über sich ergehen lassen. So kommt es, wie es kommen muss: Der Geschworenenprozess gegen den NS-Täter endet am 19. Juni 1963 mit einem Freispruch. Nach der Urteilsverkündung wird der entlastete Angeklagte vor dem Gericht bejubelt und mit Blumen empfangen. 1994 stirbt Murer in Freiheit in seiner steirischen Heimat.

Das Justizdrama mit Karl Fischer und Karl Markovics in den Hauptrollen wurde in den Filmstudios Kehlen aufgenommen. Auch mehrere Luxemburger Schauspieler (u.a. Mickey Hardt, Tommy Schlesser, Marco Lorenzini) wirkten in dem Film mit. Foto: PTD Ricardo Vaz Palma et Patrica Peribañez

Der österreichische Filmregisseur Christian Frosch hat sich, mehr als 50 Jahre nach dem Urteil, ausführlich mit dem bis dato kaum bekannten Justizskandal auseinandergesetzt. In seinem zweifach prämierten Spielfilm «Murer – Anatomie eines Prozesses» , einer österreichisch-luxemburgischen Koproduktion, rollt er den Fall neu auf und erzählt eine Geschichte über Verdrängung, Schuld – und eine politisierte Justiz. Das Drama ist ab Mittwoch in den heimischen Kinos zu sehen.

Österreich legt sich «Opfermythos» zu

«Der Murer-Prozess sagt sehr viel über die damalige Zeit aus», meint Frosch im Gespräch mit L'essentiel. «Niemand in Österreich war daran interessiert, dass den Juden nach den Gräueltaten der Nazis Gerechtigkeit widerfährt.» Auch die Politik versuchte, das Juden-Thema kleinzuhalten, weil damit keine Wählerstimmen zu gewinnen waren. Österreich verschrieb sich lieber dem «Opfermythos»: Bis Anfang der Neunziger stellte sich das Land vor der Weltöffentlichkeit als erstes Opfer des NS-Regimes dar.

Das Gerichtsdrama, das großteils in Luxemburg gedreht wurde und bereits im März bei der Grazer Diagonale Premiere feierte, stieß nicht nur in Österreich auf großes Interesse. «Murer» wurde unter anderem beim Filmfest München, beim Haifa International Film Festival und dem San Francisco Jewish Film Festival gezeigt. «Der Film funktioniert nicht allein wegen Franz Murer und der NS-Thematik. Ungerechtigkeit empört jeden», sagt der Regisseur.

«Murer: Anatomie eines Prozesses» (Großer Preis der Diagonale, Spezialpreis der Jury bei der Viennale), Kinostart in Luxemburg am Mittwoch, 14. November. Mit: Karl Fischer, Alexander E. Fennon, Karl Markovics. Regie: Christian Frosch. Produktion: Paul Thiltges Distributions (Kehlen), Prisma Film (Wien)

(Jörg Tschürtz/L'essentiel)