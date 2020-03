Wars das jetzt mit «Black Widow»?

Die Bond-Macher zogen in letzter Sekunde den Stecker für die geplante Premiere von «No Time to Die» und verschoben den Release auf Herbst. Disney dagegen ließ vergangenes Wochenende den Coronavirus-Test-Ballon steigen: Der Animationsfilm «Onward» schlug allerdings hart auf dem Boden auf. Lediglich 40 Millionen Dollar erwirtschaftete der Film am Startwochenende in den USA.

Zweitgrößter Filmmarkt China kollabiert

Hollywood hat ein riesiges Problem: Die Blockbuster-Saison steht vor der Tür – und mit ihr extreme Ungewissheit. In China, dem zweitgrößten Filmmarkt der Welt, sind 70.000 Kinos geschlossen. Auch in Italien und Südkorea, zwei wichtigen Territorien, liegt das öffentliche Leben wegen des Virus brach. Wie solls weitergehen?

Ende März soll Disneys neues Live-Action-Spektakel «Mulan» (Produktionskosten 200 Millionen Dollar) in die Kinos kommen. Bis dato hält der Konzern an dem Startdatum in den USA und europäischen Märkten fest. Und das, obwohl der Streifen auch dank eines rein asiatischen Casts auf hohe Gewinne aus dem Fernen Osten abzielt.

In China wurde die Premiere des Films auf unbestimmte Zeit verschoben. Das Gleiche gilt für Disneys Event-Movie «Black Widow». Marvels Filme boomen im asiatischen Markt und tragen wesentlich zu Einspielergebnissen jenseits der Milliarde bei.

Müssen die Eternals weichen?

Offiziell bleibt Disney beim Startdatum 30. April. Allerdings verdichten sich Anzeichen, wonach der Film den November-Slot von Marvels «The Eternals» übernehmen könnte. Das würde dann heißen, dass der von Fans heißerwartete Film mit Angelina Jolie erst 2021 in die Kinos kommt. Auch Teil neun der «Fast and Furious»-Reihe, die in Asien eine riesige Fanbase hat, könnte wegen Corona vom Startdatum 22. Mai abrücken.

Im Moment verfolgen die Studios die einzig mögliche Strategie: abwarten. Klar ist aber, dass das Virus die weltweite Kinoindustrie wegen fehlender Ticketverkäufe bereits Milliarden von Dollar gekostet hat.

Von den fehlenden Kinobesuchen profitieren die Streamingdienste. Die Aktien von Netflix und Amazon stiegen in den letzten Wochen deutlich an, ebenso die Zahl der Abonnentinnen und Abonnenten. Glück im Unglück hat Disney mit seinem Streamingdienst Disney+, der am 24. März an den Start geht.

(L'essentiel/cat)