Tom Hardy tickt im ersten Trailer von «Venom» aus

Ein außerirdischer Symbiont landet auf der Erde und verwandelt Eddie Brock (Tom Hardy) in eine Mischung aus Dämon und Superhelden. In den Comicvorlagen von Marvel ist Venom einer der gefährlichsten Widersacher (und früherer Symbiose-Partner) von Spider-Man. Ob die menschliche Spinne in irgendeiner Weise in «Venom» vorkommen wird, verrät der erste Teaser Trailer aber nicht.

Auch von Brock selbst ist in dem Clip noch recht wenig zu sehen. Mit breiten Schultern und gesenktem Kopf streift er durch eine amerikanische Großstadt - bei der es sich etwas überraschend nicht um New York, sondern San Francisco handelt - und flitzt auf einem Motorrad durch die Straßen, während hinter ihm das Chaos ausbricht. Schließlich bekommen wir noch einen Close-up des schreienden Brock in einem Tomographen zu Gesicht.

Fragen über Fragen

«Venom» bleibt die große Unbekannte im Comic Movie Jahr 2018. Handelt es sich um einen Standalone-Film, den Auftakt einer eigenen Reihe, eine Erweiterung des Marvel-Filmuniversums? Antworten auf diese Fragen gibt es spätestens im Oktober - dann nämlich startet «Venom» in den luxemburgischen Kinos.

(L'essentiel/lfd)