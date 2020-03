In Hesses Klassiker raven jetzt die Mönche

«Narziss und Goldmund»

Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky bringt Hesses Klassiker um zwei junge Mönche zum ersten Mal ins Kino: Während Goldmund (Jannis Niewöhner) die Klostermauern hinter sich lässt, um die Kunst zu entdecken und seine Mutter zu suchen, verschreibt der tiefreligiöse Narziss (Sabin Tambrea) sein Leben völlig dem Glauben und lebt in Askese.

Jahre später treffen die beiden im Kloster wieder aufeinander, die anderen Mönche lehnen Goldmund allerdings ab, denn laut ihnen ist er vom richtigen Glaubensweg abgekommen. Dass seine Werke verfilmt werden, befürwortete Hermann Hesse ganz und gar nicht – trotzdem wagt sich Stefan Ruzowitzky an den Klassiker.

Parallelen zum Heute

Wie er gegenüber dem «Oberösterreichischen Volksblatt» erklärt, habe er die Handlung bewusst im Mittelalter gelassen und sie nicht in die heutige Zeit übertragen, weil der Stoff noch nie zuvor verfilmt worden sei. Nichtsdestotrotz gibt es Verbindungen zum Heute: «Eine Szene erinnert an einen Rave, das legt eine Brücke ins Heute. Diese Geschichte hat etwas Universelles, es geht um den philosophischen Gehalt und nicht um eine sozialkritische Analyse.»

Als Vorbereitung auf ihre Rollen haben Niewöhner und Tambrea eine Woche im Kloster verbracht – getrennt voneinander, wie Tambrea gegenüber der «BZ Berlin» verrät. «Sonst hätten wir die Brüder womöglich in den Wahnsinn getrieben.»

«Like A Boss»

Mia (Tiffany Haddish) und Mel (Rose Byrne) haben eine eigene Kosmetikfirma aufgebaut, die nun kurz vor der Pleite steht. Als die Star-Unternehmerin der Kosmetikbranche Claire Luna (Salma Hayek) in das Business der besten Freundinnen einsteigt, verstreiten sich die beiden.

Mia hat sich Mel zuliebe auf den Deal eingelassen, doch muss sie nun feststellen, dass Luna das ursprüngliche Konzept, die Schönheit der Frauen zu betonen und nicht Makel zu verstecken, wenig interessiert.

Hayek wünscht sich Empowerment

«Ausnahmsweise gibt es mal einen Film, in dem es nicht um eine Frau geht, die einen Mann sucht oder braucht», so Hayek zu «Variety». Sie hoffe, dass viele Leute sich «Like A Boss» ansehen: «Denn je mehr Filme über Frauen gezeigt werden, desto bestärkender wirken sie.»

Der Trailer. (Video: Präsens)

«My Spy»

CIA-Agent JJ (Dave Bautista) soll Kate (Parisa Fitz-Henley), die Schwägerin eines Terroristen, beschatten. Doch Kates neunjährige Tochter Sophie (Chloe Coleman) spürt die in der Wohnung versteckten Überwachungskameras auf.

Damit erpresst sie JJ: Damit Sophie ihn nicht auffliegen lässt, muss er als Ersatzvater an Eltern-Besuchsabenden in der Schule einspringen und die Neunjährige zur Spionin ausbilden.

Der Trailer. (Video: Impuls)

«The Perfect Candidate»

Die saudi-arabische Ärztin Maryam (Mila Alzahrani) will an ein Vorstellungsgespräch in Dubai. Ohne die Zustimmung ihres Vaters darf sie das Land jedoch nicht verlassen – der lässt ihr zwar alle Freiheiten, hat jedoch vergessen, ihr Visum zu verlängern.

Mit den Behörden darf sie nur sprechen, wenn sie sich für den Stadtrat aufstellen lässt: Maryam kandidiert als erste Frau und löst damit einen Skandal aus.

Der Trailer. (Video: DCM)

(L'essentiel/afa)